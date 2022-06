M5S: Calenda, 'Di Maio? Non mi fido, oggi draghiano domani chissà' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "oggi Di Maio parla in un certo modo ma è nato e ha preso voti dicendo il contrario... quello che conta nella vita è quello che fai, perchè a chiacchiere stiamo messi sempre bene. Per me Di Maio non è un interlocutore, ha fatto disastri e preso in giro gli italiani". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira. "Ora fa quello della Nata con la grisaglia che poi, l'unica volta che ha parlato senza foglio in mano gli è scappato di dire che Putin è peggio di un animale... cosa che un ministro degli Esteri non può dire". Quindi Di Maio non è meglio di Conte? "Sono entrambi due opportunisti che vogliono restare in quel posto e oggi sono draghiani, ieri salviniani e domani meloniani e dopodomani chissà... Fanno tutto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Diparla in un certo modo ma è nato e ha preso voti dicendo il contrario... quello che conta nella vita è quello che fai, perchè a chiacchiere stiamo messi sempre bene. Per me Dinon è un interlocutore, ha fatto disastri e preso in giro gli italiani". Così Carloa L'Aria che Tira. "Ora fa quello della Nata con la grisaglia che poi, l'unica volta che ha parlato senza foglio in mano gli è scappato di dire che Putin è peggio di un animale... cosa che un ministro degli Esteri non può dire". Quindi Dinon è meglio di Conte? "Sono entrambi due opportunisti che vogliono restare in quel posto esono draghiani, ieri salviniani emeloniani e dopo... Fanno tutto ...

