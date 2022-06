LIVE Atletica, Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: super 17.25 e quinta prestazione mondiale dell’anno per Dallavalle! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica AD OSLO DALLE 19.30 La presentazione del Meeting di Grosseto – Il programma del Meeting di Grosseto 20:10 Decide di non usufruire del terzo salto Dallavalle, che ricarica le batterie in vista della seconda metà di gara. Intanto trova la terza posizione momentanea il 2003 Federico Bruno grazie al 15.71 siglato con il terzo balzo. 20:04 VOLA Dallavalle!!! 17.25 per il piacentino, che va a soli 10 centimetri dal suo primato personale! quinta prestazione al mondo dell’anno e migliore europea per l’azzurro! 19:58 Subito un ottimo 16.77 per Andrea Dallavalle, che si mette al comando ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 La presentazione deldi– Il programma deldi20:10 Decide di non usufruire del terzo salto Dallavalle, che ricarica le batterie in vista della seconda metà di gara. Intanto trova la terza posizione momentanea il 2003 Federico Bruno grazie al 15.71 siglato con il terzo balzo. 20:04 VOLA!! 17.25 per il piacentino, che va a soli 10 centimetri dal suo primato personale!al mondoe migliore europea per l’azzurro! 19:58 Subito un ottimo 16.77 per Andrea Dallavalle, che si mette al comando ...

Pubblicità

atleticaitalia : ?? VOLA ANDREA DALLAVALLE: 17,25 nel triplo a Grosseto! ???? al debutto stagionale l'azzurro diventa quinto al mondo… - giuliana_amata : RT @atleticaitalia: ???? è iniziato il 16° Meeting Internazionale Città di Grosseto ???? DIRETTA STREAMING su - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: primati personali per Pietro Pivotto nei 400 metri e per Rebecca Sa… - atleticaitalia : ?? che progresso per Rebecca Sartori nei 400 ostacoli in 55.40 al meeting di Grosseto: è lo standard per i Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: inizia la gara di Larissa Iapichino primato personale nei 400 metri… -