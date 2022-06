LIVE Atletica, Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: Lorenzo Patta vince i 100 metri in 10.31. Duello Iapichino-Horyelova nel lungo (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica AD OSLO DALLE 19.30 La presentazione del Meeting di Grosseto – Il programma del Meeting di Grosseto 19:17 10.31 per Patta, secondo posto per Matteo Melluzzo in 10.40, terzo Marco Ricci in 10.51. 19:15 10.32 per Lorenzo Patta che vince la gara dei 100 metri! Prima posizione per il campione Olimpico della 4×100 che non tradisce le attese. 19:12 6.48 per Larissa Iapichino, che rimane dunque in seconda posizione con 6.52. Tutto pronto per la finale dei 100 metri piani uomini. 19:10 Sorpasso di Mariya Horyelova, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 La presentazione deldi– Il programma deldi19:17 10.31 per, secondo posto per Matteo Melluzzo in 10.40, terzo Marco Ricci in 10.51. 19:15 10.32 perchela gara dei 100! Prima posizione per il campione Olimpico della 4×100 che non tradisce le attese. 19:12 6.48 per Larissa, che rimane dunque in seconda posizione con 6.52. Tutto pronto per la finale dei 100piani uomini. 19:10 Sorpasso di Mariya, che ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: primati personali per Pietro Pivotto nei 400 metri e per Rebecca Sa… - atleticaitalia : ?? che progresso per Rebecca Sartori nei 400 ostacoli in 55.40 al meeting di Grosseto: è lo standard per i Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: inizia la gara di Larissa Iapichino primato personale nei 400 metri… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA: Patta e Melluzzi agevolmente in finale nei 100 metri - #Atletica… - visiorace : #FIDAL LIVE Grosseto in diretta su -