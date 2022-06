Lang: «Accordo col Milan? Non so da dove arrivi questa notizia» (Di giovedì 16 giugno 2022) L’obiettivo del Milan Lang ha smentito le voci su un possibile Accordo con la squadra rossonera Noa Lang, esterno olandese del Bruges, in una intervista a Nu.nl ha parlato del suo futuro smentendo le voci su un possibile Accordo con il Milan. LE PAROLE – «Non ho nessun Accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie». FUTURO – «L’Accordo con il Bruges è che deve arrivare un’offerta, su questo entrambe le parti sono d’Accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) L’obiettivo delha smentito le voci su un possibilecon la squadra rossonera Noa, esterno olandese del Bruges, in una intervista a Nu.nl ha parlato del suo futuro smentendo le voci su un possibilecon il. LE PAROLE – «Non ho nessuncon ilo altri. Non so dano queste notizie». FUTURO – «L’con il Bruges è che deve arrivare un’offerta, su questo entrambe le parti sono d’. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti. Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS ...

