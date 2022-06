In Arabia Saudita vietati i giochi con colori arcobaleno: “Incoraggiano l’omosessualità” (Di giovedì 16 giugno 2022) Le autorità hanno iniziato a sequestrare giocattoli, vestiti e qualsiasi altro oggetto per bambini che abbia i colori dell'arcobaleno, semplicemente perché questa tinta è per il Paese islamico, un chiaro rimando all’omosessualità, che nello Stato è severamente vietata. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Le autorità hanno iniziato a sequestrare giocattoli, vestiti e qualsiasi altro oggetto per bambini che abbia idell', semplicemente perché questa tinta è per il Paese islamico, un chiaro rimando al, che nello Stato è severamente vietata. L'articolo proviene da DireDonna.

