Il Messaggero: il Napoli ha proposto alla Lazio Mario Rui nell'affare Luis Alberto

Da Roma, fronte Messaggero, arriva una notizia che accrediterebbe ulteriormente l'idea che stia agendo sul mercato con grande intelligenza. Tre anni dopo, De Laurentiis ha finalmente capito che era di aprire le finestre e far circolare un po' di aria nuova. E il Napoli sta allestendo la squadra con molta attenzione e con l'idea di giocare finalmente in maniera più verticale abbandonando quella litania orizzontale. Il Messaggero scrive che il Napoli ha proposto alla Lazio Mario Rui "in un eventuale affare Luis Alberto. Lo spagnolo sarebbe un ottimo acquisto: piedi buoni, grande cervello, non è andato molto d'accordo con Sarri che ha fatto fatica a inserirlo negli schemi della sua Lazio.

