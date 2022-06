Il caso Campos: perché fa il mercato di due squadre (Di giovedì 16 giugno 2022) C'è un punto in comune tra il Psg di Mbappé, Messi e Neymar che punta ogni anno a vincere la Champions League, e il Celta Vigo, modesto undicesimo di Liga. E stavolta non c'entra, Javier Tebas, il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) C'è un punto in comune tra il Psg di Mbappé, Messi e Neymar che punta ogni anno a vincere la Champions League, e il Celta Vigo, modesto undicesimo di Liga. E stavolta non c'entra, Javier Tebas, il ...

Pubblicità

capuanogio : In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Alle… - gmlavolpe : RT @capuanogio: In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Allegri sare… - hbk_89 : RT @capuanogio: In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Allegri sare… - DanyRoss70 : RT @capuanogio: In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Allegri sare… - oscarvalle1984 : RT @capuanogio: In pratica, leggendo le ricostruzioni, #Allegri ha trovato #Campos per caso. Però hanno pranzato insieme. Però Allegri sare… -