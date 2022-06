Gli auguri di ACI a Giacomo Agostini che compie 80 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Giacomo Agostini compie 80 anni. È uno dei campioni che ha portato in tutto il mondo il nome di Bergamo e di Lovere dove è nato. Un pilota imbattibile che ha scritto pagine memorabili della storia del motociclismo. E l’ACI della sua terra è particolarmente orgoglioso di unirsi al coro globale degli auguri per un uomo che ha esaltato lo sport, con risultati che parlano ma ancor più con il suo comportamento, la sua condotta di gara, il suo stile. “L’Automobile Club – dice il presidente Valerio Bettoni – è orgogliosa per la vicinanza e la simpatia più volte manifestate dal leggendario numero uno, fino ad oggi inarrivabile”. C’è la forza dei numeri dalla sua parte: 15 titoli mondiali nelle cilindrate 350 e 500, con ben 122 Gran Premi (54 in 350, 68 in 500, più 162 podi, e 10 Tourist Trophy), correndo per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022)80. È uno dei campioni che ha portato in tutto il mondo il nome di Bergamo e di Lovere dove è nato. Un pilota imbattibile che ha scritto pagine memorabili della storia del motociclismo. E l’ACI della sua terra è particolarmente orgoglioso di unirsi al coro globale degliper un uomo che ha esaltato lo sport, con risultati che parlano ma ancor più con il suo comportamento, la sua condotta di gara, il suo stile. “L’Automobile Club – dice il presidente Valerio Bettoni – è orgogliosa per la vicinanza e la simpatia più volte manifestate dal leggendario numero uno, fino ad oggi inarrivabile”. C’è la forza dei numeri dalla sua parte: 15 titoli mondiali nelle cilindrate 350 e 500, con ben 122 Gran Premi (54 in 350, 68 in 500, più 162 podi, e 10 Tourist Trophy), correndo per ...

