Giorgi avanti a Birmingham. Spezza il tabù Davis e raggiunge i quarti

(Di giovedì 16 giugno 2022) Camilae l'erba, un feeling che non vuole finire. L'azzurra lo ha dimostrato anche oggi, con una super rimonta in quel di, Wta 250 tipico in preparazione a Wimbledon. La numero 26 al ...

Camila Giorgi e l'erba, un feeling che non vuole finire. L'azzurra lo ha dimostrato anche oggi, con una super rimonta in quel di Birmingham, Wta 250 tipico in preparazione a Wimbledon. La numero 26 al mondo si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Birmingham. L'azzurra riesce a venire a capo delle complessità dell'americana Lauren Davis, battuta con il punteggio di 3-6 7-5 6-3. L'azzurra sull'erba britannica ha finora incamerato 60 punti nel ranking WTA.