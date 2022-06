È tornato libero l'uomo che tentò di uccidere Ronald Reagan (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni di carcere, è tornato libero da ogni restrizione imposta dalle corti John Hinkley, l'attentatore di Ronald Reagan. Il giudice aveva già approvato a settembre un accordo raggiunto... Leggi su today (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni di carcere, èda ogni restrizione imposta dalle corti John Hinkley, l'attentatore di. Il giudice aveva già approvato a settembre un accordo raggiunto...

Pubblicità

Marisabasile16 : RT @LiberoMagazine_: #CanYaman è tornato in Turchia dove sarà uno dei volti di punta di #DisneyPlus e girerà una nuova serie #DisneyPlusCan… - LiberoMagazine_ : #CanYaman è tornato in Turchia dove sarà uno dei volti di punta di #DisneyPlus e girerà una nuova serie… - CharmesBukowski : @Luca9807 @info_tornato @SynesiusC Sei tu che cerchi di confonderlo per mistificare. Piuttosto evidente. Libero mer… - uleumh : nel tempo libero mi diverto leggenfo i suoi tweet sembra di essere tornato a un anno fa - Raiccomandato : #CrisiPersonale #Crisi #Ristorazione Appena tornato da colloquio. Proposta. 9 ore al giorno, no giorno libero. 50 €… -