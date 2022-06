Draghi, Scholz e Macron incontrano Zelensky a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato al Palazzo Presidenziale di Kiev, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. I tre leader europei sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioè arrivato al Palazzo Presidenziale di, insieme al cancelliere tedesco Olafe al presidente francese Emmanuel. I tre leader europei sono ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @StefaniaCraxi (Presidente Commissione Esteri Senato): 'Credo che sia un viaggio di pace che esprima forte la volo… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Alberto Contri (docente di comunicazione sociale): 'Non capisco perché Draghi, Macron e Scholz vadano a Kiev a par… -