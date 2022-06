Draghi | Macron e Scholz in treno verso Kiev Sui social è polemica | ' Perché sono senza mascherina?'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Mario, Emmanuele Olafhanno viaggiato in. L'obiettivo è quello di dimostrare ancora una volta il sostegno all'Ucraina e soprattutto cercare una via europea di ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta portando… - VanessaEffect : RT @DomaniGiornale: #Gazprom ha tagliato le forniture di #gas a #Germania e #Italia proprio alla vigilia del viaggio di #Draghi, #Scholz e… -

Kiev, 16 giugno 2022 Nelle immagini l'arrivo del Presidente francesee del Cancelliere tedesco Olaf Scholz a Kiev. Presente anche il presidente del Consiglio Mario. / ZvezdaTvI leader nella capitale ucraina per incontrare ZelenskyÈ la loro prima visita in ucraina dall'inizio della guerra.Incontreranno insieme il leader ucraino zelensky soprattutto per tentare di esplorare possibili vie d'uscita dal conflitto ...'Siamo qui per parlare di presente ma anche di futuro perche' le settimane che verranno saranno molto difficili'. Sono le prime parole del ...