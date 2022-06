“Dove tutto è iniziato”, Mané torna a giocare nel fango del suo villaggio d’origine | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Sadio Mané si conferma un grande attaccante, dentro e fuori dal campo. Il calciatore del Liverpool è reduce da una grande stagione, personale e di squadra con la maglia dei Reds. Il suo futuro è ancora tutto da decidere, la trattativa per il rinnovo è bloccata e la trattativa con il Bayern Monaco è in fase avanzata. L’attaccante continua a confermarsi di grande umanità, in particolar modo l’ultimo gesto non è passato di certo inosservato. E’ stato proprio il calciatore a documentare l’episodio sul profilo Instagram. Mane ha fatto ritorno nel suo villaggio, Bamball in Senegal. Il calciatore ha regalato una grande emozione al suo popolo: è sceso in campo per una partitella con alcuni connazionali del posto in un campo di terra e con una tribuna improvvisata. In più le condizioni meteo hanno condizionato l’agilità del campo, ricoperto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Sadiosi conferma un grande attaccante, dentro e fuori dal campo. Il calciatore del Liverpool è reduce da una grande stagione, personale e di squadra con la maglia dei Reds. Il suo futuro è ancorada decidere, la trattativa per il rinnovo è bloccata e la trattativa con il Bayern Monaco è in fase avanzata. L’attaccante continua a confermarsi di grande umanità, in particolar modo l’ultimo gesto non è passato di certo inosservato. E’ stato proprio il calciatore a documentare l’episodio sul profilo Instagram. Mane ha fatto ritorno nel suo, Bamball in Senegal. Il calciatore ha regalato una grande emozione al suo popolo: è sceso in campo per una partitella con alcuni connazionali del posto in un campo di terra e con una tribuna improvvisata. In più le condizioni meteo hanno condizionato l’agilità del campo, ricoperto di ...

