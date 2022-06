Deulofeu | l’agente chiaro sul futuro | lo ha rivelato sul Napoli in diretta!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 giugno 2022) Durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale della squadra partenopea, il conduttore Valter De Maggio ha riportato delle importantissime dichiarazioni del procuratore di Gerard. Il numero 10 dell’Udinese è uno dei nomi più accostati con forza al club partenopeo, che continua intanto la trattativa con i friulani per cercare di sbloccare la situazione. Secondo quanto dichiarato da De Maggio, ilavrebbe il totale gradimento del giocatore, e sarebbe confermata la volontà da parte dei club di venirsi incontro.. Ecco le parole deldello spagnolo: Calciomercato“Con Spalletti sarebbe perfetto, perché incarna il 10 per eccellenza. È una seconda punta, giocherebbe benissimo in appoggio a Osimhen. È ovvio ...