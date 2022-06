Demme sempre più vicino all’addio: l’idea del Napoli sul sostituto (Di giovedì 16 giugno 2022) Non è affatto un mistero che Diego Demme possa lasciare il Napoli in vista delle prossime settimane. Nonostante il tedesco fosse uno dei calciatori più stimati da Luciano Spalletti nel corso del pre-campionato della scorsa stagione, l’infortunio al ginocchio in quel di Dimaro ha drasticamente cambiato le gerarchie per il centrocampo. Complice anche l’arrivo in azzurro di Frank Zambo Anguissa, l’ex Lipsia non è mai riuscito a mettersi in evidenza, accumulando la maggior parte delle sue presenze da subentrato. Per questo, in caso di offerta ritenuta congrua al suo valore, potrebbero aprirsi le porte del mercato. Confermata la pista Valencia, ma il Napoli ha un piano Il club che è più interessato a Diego Demme è il Valencia dell’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Al calabrese, sbarcato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Non è affatto un mistero che Diegopossa lasciare ilin vista delle prossime settimane. Nonostante il tedesco fosse uno dei calciatori più stimati da Luciano Spalletti nel corso del pre-campionato della scorsa stagione, l’infortunio al ginocchio in quel di Dimaro ha drasticamente cambiato le gerarchie per il centrocampo. Complice anche l’arrivo in azzurro di Frank Zambo Anguissa, l’ex Lipsia non è mai riuscito a mettersi in evidenza, accumulando la maggior parte delle sue presenze da subentrato. Per questo, in caso di offerta ritenuta congrua al suo valore, potrebbero aprirsi le porte del mercato. Confermata la pista Valencia, ma ilha un piano Il club che è più interessato a Diegoè il Valencia dell’ex tecnico delGennaro Gattuso. Al calabrese, sbarcato ...

Pubblicità

Paroladeltifoso : Demme sempre più lontano dal Napoli: la destinazione e la valutazione - PasqualeCiano77 : @PierRainBowels ad esempio lo posso dire russi demmè o devo sempre specificare QUESTI russi e che altri russi saran… - ProfidiAndrea : ?? #Fiorentina, Giulio #Maggiore per il centrocampo In scadenza con lo #Spezia nel 2023, la Fiorentina non è l'unic… - Paroladeltifoso : Demme sempre più lontano dal Napoli: addio in estate? - ContropiedeA : Con Spalletti e con tutti gli allenatori che ha avuto è sempre andato d’accordo. Rispetta tanto i ruoli e lo spogli… -