Cybersicurezza | il sottosegretario Mulè | «Lo stato è protetto» Il problema restano le PMI

(Di giovedì 16 giugno 2022) «Oggi, quotidianamente soltanto al Ministero della Difesa giungono circa 150.000 attacchi da parte di hacker che cercano di penetrare i nostri sistemi. Di questi soltanto 20-40 necessitano un intervento dedicato dei nostri esperti, il che significa che il nostro sistema ha solide mura laddove il 99,9% di questi attacchi viene respinto direttamente dai firewall». Sono le parole delalla Difesa Giorgio, intervenuto al convegno “Cyber-risk & PMI, come sfuggire alla morsa” organizzato da Economy insieme a Rodl & Partner e condotto dal direttore Sergio Luciano. LEGGI ANCHE > Cybersecurity: «Serve, in tempi rapidissimi, un progetto di formazione di figure di alto livello» Giorgiosull’Agenzia Nazionale sullaitaliana Ilha poi aggiunto: ...

Mulè ha spiegato che l'Agenzia Nazionale sulla cybersicurezza italiana si è dotata di uno ... Il sottosegretario ha anche osservato come anche le PMI (che rappresentano il 90% delle aziende italiane) ... Il sottosegretario Giuseppe Moles ha messo l'accento su come il governo italiano stia preparando ...