Covid, oggi nel Lazio salgono i positivi. Il bollettino aggiornato delle Asl (Di giovedì 16 giugno 2022) salgono i casi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, su un totale di 25.036 tamponi, si sono registrati 4.636 nuovi contagi, con un incremento di 1.106 rispetto alla giornata di ieri. 3, invece, i pazienti deceduti, 503 i ricoverati (+23), 36 le terapie intensive occupate (+4) e 6.852 i guariti. I casi a Roma città, ha fatto sapere D'Amato, sono a quota 2.822, mentre è in aumento anche l'incidenza. Il bollettino delle Asl nel Lazio giovedì 16 giugno 2022 Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 997 1 Asl Roma 2 1.041 1 Asl Roma 3 784 0 Asl Roma 4 152 0 Asl Roma 5 370 1 Asl Roma 6 390 0 Latina 382 0 Rieti 61 0 Viterbo 143 0 Frosinone 316 0 La situazione aggiornata in Italia In Italia, invece, oggi sono 36.573 i nuovi casi di Coronavirus ...

