(Di giovedì 16 giugno 2022) Risultati lontanissimi dal top internazionale. Al Giro d’Italia under 23 nelle tappe di montagna l’Italia è distante anni luce dai migliori. Lo abbiamo visto nella frazione più dura, quella da Pinzolo a Santa Caterina Valfurva, che ha visto esaltarsi Leo Hayter in Maglia Rosa. Il migliore degli atleti del Bel Paese è statoPiganzoli, quattordicesimo a 7’56” dalla vetta, il che è tutto dire sulla performance generale degli azzurri. Un commento sulla questione è arrivato da una voce saggia come quella di, che si è esposto sul proprio profilo Facebook: “Ho avuto modo di leggere varie considerazioni in merito al giro giovani Under 23. Mi riferisco alla tappa di Santa Caterina che, per alcuni direttori sportivi italiani, era esageratamente dura. Premesso che non mi sono occupato dei percorsi delle singole tappe e ...

Pubblicità

lucapalladino93 : RT @sportal_it: Davide Rebellin valuta il suo futuro - sportal_it : Davide Rebellin valuta il suo futuro - cyclingoo : ?? #SpazioTalk, Davide Rebellin: “Sto valutando se ritirarmi dopo il campionato italiano. Potrei cimentarmi nel grav… -

OA Sport

...02:10 Novak Domen + 02 Pogacar Tadej + 02 Albanese Vincenzo + 48 Mezgec Luka + 48 Conci Nicola + 48 Mohoric Matej + 48 Barceló Fernando + 48 Gabburo+ 48 Felline Fabio + 48In questo contesto Stefano Cavalli ottiene 102 voti, Lorella Cappucciati 83,Garilli 87, ... Precedente- VO2 Team Pink pronto per i tricolori su pista Donne Juniores Successivo ... Ciclismo, Davide Cassani: "Non avremo un corridore in grado di vincere i grandi giri perché la mentalità italiana è sbagliata" Una bella occasione per gli appassionati comaschi. Quest’anno non ci sarà solo il Giro di Lombardia a battere le nostre strade (in che formula è ancora da vedere), ma domani ci sarà un altro appuntame ...La Roma vuole stringere per il ritorno di Davide Frattesi in giallorosso: Mourinho vorrebbe il centrocampista del Sassuolo in tempo per il ritiro in Algarve che partirà intorno al 10 luglio, dal momen ...