Chicco Molinari e Migliozzi tra i top 29 | gli Us Open iniziano tra talento e polemica

(Di giovedì 16 giugno 2022) GOLF Oggi a Brookline, in Massachusetts, prende il via lo US, terzo major del golf maschile. Palcoscenico della gara lo storico percorso del The Country Club che, oltre a essere tra i più antichi ...

L'Italia si affida a Francesco(nella foto) e Guido Migliozzi. Il primo cerca continuità dopo gli alti e bassi delle ultime apparizioni mentre Migliozzi arricchirà il proprio bagaglio di ...E intanto l'Italia allo US Open si affida ae Migliozzi. Entrambi in cerca di riscatto, inseguono la svolta negli Stati Uniti. Dove il montepremi è di 12.500.000 dollari, in una gara ...L’Italia si affida a Francesco Molinari (nella foto) e Guido Migliozzi. Il primo cerca continuità dopo gli alti e bassi delle ultime apparizioni mentre Migliozzi arricchirà il proprio bagaglio di ...Nel 2021, Guido Migliozzi piazzò un debutto Major ai limiti del clamoroso. Allo US Open, infatti, il veneto riuscì ad arrivare quarto su un percorso per niente facile come quello di Torrey Pines. Si p ...