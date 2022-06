Calciomercato | Lecce Ufficiale l' ingaggio di Assan Ceesay

Pubblicità

OfficialUSLecce : Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato #AssanCeesay benvenuto a Lecce! Benvenuto nel Salento #avantilecce - OfficialUSLecce : ?? in diretta su @SkySport l’intervista al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino con @DiMarzio dal centro… - DiMarzio : Le parole di Pantaleo #Corvino, responsabile dell'area tecnica del @OfficialUSLecce, sui progetti e il mercato dei… - calciomercatogp : UFFICIALE Ceesay, nell’ultima stagione allo Zurigo, è un nuovo attaccante del Lecce. Contratto biennale con opzione… - ch24news : RT @OfficialUSLecce: Stagione sportiva 2022/23 #calciomercato #AssanCeesay benvenuto a Lecce! Benvenuto nel Salento #avantilecce https://… -

Contratto biennale per il nazionale gambiano che arriva dallo Zurigo- Ilha reso noto di "aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Assan Ceesay nell'ultima stagione all'F. C. Zurigo. L'attaccante centrale ...Ecco tutti i colpi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI -, NEWS E ... Ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN CEESAY () ...Antonio Mirante dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan e fare ancora il terzo portiere anche nella prossima stagione. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che invece ...Contratto biennale per il nazionale gambiano che arriva dallo Zurigo LECCE (ITALPRESS) - Il Lecce ha reso noto di 'aver acquisito, a partire dal ...