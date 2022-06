Bce | De Guindos | impegnati contro frammentazione spread eurozona

(Di giovedì 16 giugno 2022) Quello che sta approntando la Bce "non lo chiamerei scudo anti, è uno strumentola" nell'area euro "che è una cosa cattiva e non bisogna pensare solo ai differenziali tra ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Lo ha spiegato il vicepresidente della, Luis Deintervenendo all'evento Young Factor organizzato dall'Osservatorio dei giovani editori."Quello che stiamo facendo è che qui si violano i ...Intervista al quotidiano greco Ta Nea . "I mercati non dovrebbero avere dubbi su quanto siamo determinati ad affrontare la frammentazione". Lo ha detto il vice - presidente della, Luis de, in un'intervista al quotidiano greco Ta Nea. "La frammentazione - o la ridotta trasmissione della politica monetaria - e' sempre stata una preoccupazione per il Consiglio ... Tornano le vendite sulle Borse, non bastano le mosse delle banche centrali. Vola il gas Il governatore di Bankitalia: "I prezzi dell'energia pensavamo potessero scendere in 1-2 anni e invece aumenteranno". De Guindos: "I ...Dopo gli annunci della Bce sullo scudo anti-spread e della Fed sui tassi restano le incertezze per i prossimi passi delle banche centrali ...