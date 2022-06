Barcellona, il Bayern fa muro per Lewandowski: vuole 40 milioni (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Bayern Monaco continua a fare muro per la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona: 40 milioni o non se ne fa nulla Secondo quanto riportato da Sport1, il Bayern Monaco non ha intenzione di accettare offerte per Robert Lewandowski che non siano da 40 milioni in un’unica soluzione. muro continuo alle richieste del Barcellona, che si è spinto fino a 32 milioni più 5 di bonus. Il polacco, dal canto suo, non appare intenzionato a tornare in Baviera, aspettando buone notizie su un suo trasferimento ai blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) IlMonaco continua a fareper la cessione di Robertal: 40o non se ne fa nulla Secondo quanto riportato da Sport1, ilMonaco non ha intenzione di accettare offerte per Robertche non siano da 40in un’unica soluzione.continuo alle richieste del, che si è spinto fino a 32più 5 di bonus. Il polacco, dal canto suo, non appare intenzionato a tornare in Baviera, aspettando buone notizie su un suo trasferimento ai blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

