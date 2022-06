Banca Etruria: Renzi, 'grillini chiedano scusa a Boschi' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho chiesto, tra l'altro, che i grillini – nel residuo tempo parlamentare ancora a loro disposizione, perché stanno sparendo – chiedano scusa alla famiglia Boschi. Non lo faranno. Ma era giusto che restasse agli atti che il barbaro giustizialismo che abbiamo vissuto in questi anni è figlio della cultura del Movimento Cinque Stelle. Era giusto che qualcuno lo dicesse ad alta voce". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho chiesto, tra l'altro, che i– nel residuo tempo parlamentare ancora a loro disposizione, perché stanno sparendo –alla famiglia. Non lo faranno. Ma era giusto che restasse agli atti che il barbaro giustizialismo che abbiamo vissuto in questi anni è figlio della cultura del Movimento Cinque Stelle. Era giusto che qualcuno lo dicesse ad alta voce". Così Matteonella enews.

