ATP Queen’s 2022, Tommy Paul sarà l’avversario di Berrettini. Continua la favola di Peniston (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è composto il quadro dei quarti di finale del torneo del Queen’s Club di Londra. Fra gli otto c’è ancora Matteo Berrettini, che ha sudato sette camicie con lo statunitense Denis Kudla. Il suo prossimo avversario batte ancora ancora bandiera stelle e strisce: domani se la vedrà infatti con Tommy Paul, che ha superato Stan Wawrinka in due set. L’unico confronto fra i due non è foriero di bei ricordi per Matteo: pochi mesi fa si affrontarono sul cemento di Acapulco, con l’azzurro che dopo aver vinto il primo set venne costretto al ritiro per il riacutizzarsi al problema degli addominali. Paul non è proprio un giocatore avvezzo all’erba, proprio qui a Londra ha vinto le prime due partite della sua carriera. Stesso risultato, ma a profilo ATP per Ryan Peniston: il britannico, giustiziere ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Si è composto il quadro dei quarti di finale del torneo delClub di Londra. Fra gli otto c’è ancora Matteo, che ha sudato sette camicie con lo statunitense Denis Kudla. Il suo prossimo avversario batte ancora ancora bandiera stelle e strisce: domani se la vedrà infatti con, che ha superato Stan Wawrinka in due set. L’unico confronto fra i due non è foriero di bei ricordi per Matteo: pochi mesi fa si affrontarono sul cemento di Acapulco, con l’azzurro che dopo aver vinto il primo set venne costretto al ritiro per il riacutizzarsi al problema degli addominali.non è proprio un giocatore avvezzo all’erba, proprio qui a Londra ha vinto le prime due partite della sua carriera. Stesso risultato, ma a profilo ATP per Ryan: il britannico, giustiziere ...

