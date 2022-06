A Napoli il primo caso di vaiolo delle scimmie | è un uomo di Pozzuoli

(Di giovedì 16 giugno 2022) In Campania c’è ildi. Si tratta di undi 40 anni, originario di, ricoverato all’ospedale Cotugno die presenta una diffusa eruzione vescicolare. Inizialmente il 40enne è stato posto in isolamento presso l’Unità L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - 1926Matteo : @Rrahmanerica Io personalmente ci rimarrei di merda perché Fabian dal primo giorno che arrivó a Napoli mi fece impa… - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, primo caso a Napoli: è di Pozzuoli il paziente zero, ecco quali sono i sintomi - infoitsalute : Napoli, primo caso di Vaiolo delle Scimmie: professionista di Pozzuoli ricoverato al Cotugno - iPhaele : L'ospedale Cotugno di Napoli conferma il primo caso di vaiolo delle scimmie e sotto una sfilza di insulti inimmagin… -

...del Pd di, poche ore prima della chiusura delle liste. Per il M5s è andata bene, l'alleanza anomala è stata premiata con la vittoria . Salvatore Di Sarno è stato rieletto sindaco al...Identificato in Campania ilcaso di vaiolo delle scimmie . Si tratta di un uomo di 40 anni giunto presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cotugno dicon una diffusa eruzione vescicolare. Sebbene la storia clinica ...Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato a morte la madre, nel centro storico di Napoli. L’omicidio è avvenuto all’interno di un appartamento nei pressi ...(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Ultimo pomeriggio di note per il Polo dei ... si sono esibiti oltre 2mila giovani studenti e artisti di domani, ovvero gli studenti del primo biennio dei Licei musicali con ...