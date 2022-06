Verona | l’ex leghista Flavio Tosi entra in Forza Italia E ora per Sboarina è ancora più difficile rifiutare il suo sostegno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Il centrodestra ha deciso di provarle tutte per tagliare la strada alcalciatore Damiano Tommasi, che con il 39,77 per cento è stato il più votato al primo turno nella corsa alla poltrona di sindaco della città. L’avvocato Federico, primo cittadino uscente che si è fermato al 32,71 per cento, ha convocato le liste che lo appoggiano (in particolare Fratelli d’e Lega) per decidere se accogliere l’offerta di apparentamento che gli è venuta dasindaco (dal 2007 al 2017) ed ex segretario regionale(espulso nel 2015 da Matteo Salvini) si è infatti presentato assieme ae ha raggiunto un ragguardevole 23 per cento. Una dote importante se il centrodestra non ...