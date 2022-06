Ultime guerre in Ucraina: Nato pronta a fornire armi pesanti a Kiev (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra in Ucraina è sempre più una sfida di artiglieria. Kiev manifesta necessità di rifornimenti militari e di armi a lungo raggio. La Nato sarebbe pronta ad accontentare le richieste. É la stretta sintesi del quadro che si sta delineando, in base a quelle che sono le dichiarazioni che fanno da cornice ad un conflitto che dura da quasi quattro mesi. L'assistenza della Nato all'Ucraina Le intenzioni delle Alleanza Atlantica sono desumibili dalle parole espresse dal segretario generale Jens Stoltenberg. In conferenza stampa ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di armi pesanti ed equipaggiamenti di ricognizione, esprimendo le sue aspettative sulle prossime mosse dei membri dell'Alleanza. In particolare ha ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra inè sempre più una sfida di artiglieria.manifesta necessità di rifornimenti militari e dia lungo raggio. Lasarebbead accontentare le richieste. É la stretta sintesi del quadro che si sta delineando, in base a quelle che sono le dichiarazioni che fanno da cornice ad un conflitto che dura da quasi quattro mesi. L'assistenza dellaall'Le intenzioni delle Alleanza Atlantica sono desumibili dalle parole espresse dal segretario generale Jens Stoltenberg. In conferenza stampa ha dichiarato che l'ha bisogno died equipaggiamenti di ricognizione, esprimendo le sue aspettative sulle prossime mosse dei membri dell'Alleanza. In particolare ha ...

