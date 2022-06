Tragedia a Napoli: 17enne uccide la madre a coltellate (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un ragazzo di 17 anni ha ucciso la madre questa sera a Napoli. Il fatto è accaduto in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro della città. La vittima ha 61 anni. Secondo quanto si è appreso, il giovane, figlio adottivo, ha ammazzato la donna a coltellate. L’omicidio al culmine di una lite, probabilmente avvenuta, secondo le prime notizie, all’interno dell’abitazione. La donna è stata raggiunta da numerose coltellate. Sul posto si sono recati gli uomini della Squadra Mobile e dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un ragazzo di 17 anni ha ucciso laquesta sera a. Il fatto è accaduto in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro della città. La vittima ha 61 anni. Secondo quanto si è appreso, il giovane, figlio adottivo, ha ammazzato la donna a. L’omicidio al culmine di una lite, probabilmente avvenuta, secondo le prime notizie, all’interno dell’abitazione. La donna è stata raggiunta da numerose. Sul posto si sono recati gli uomini della Squadra Mobile e dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

