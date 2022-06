Tennis, Simone Tartarini: “Solo una contusione per Musetti, 5-6 giorni di riposo e poi a Wimbledon” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono state ore molto complicate per Lorenzo Musetti. Il carrarino, impegnato nel primo turno del celebre torneo del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik, è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo set per un brutto colpo subito nella zona dell’inguine della coscia sinistra. E così l’avventura del toscano sull’erba londinese si è chiusa anzitempo. Preoccupazione ce n’era perché il dolore era molto e il muoversi con le stampelle non tirava su di morale. L’ecografia, però, a distanza di 36 ore dall’accaduto ha escluso lesioni a livello muscolare e quindi non sembra che Lorenzo debba rinunciare a Wimbledon (27 giugno-10 luglio). A confermare ciò è stato il tecnico dell’italiano, Simone Tartarini, ai microfoni di OA Sport: “Per fortuna i controlli di oggi hanno escluso lesioni e tutto è legato a un colpo subìto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono state ore molto complicate per Lorenzo. Il carrarino, impegnato nel primo turno del celebre torneo del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik, è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo set per un brutto colpo subito nella zona dell’inguine della coscia sinistra. E così l’avventura del toscano sull’erba londinese si è chiusa anzitempo. Preoccupazione ce n’era perché il dolore era molto e il muoversi con le stampelle non tirava su di morale. L’ecografia, però, a distanza di 36 ore dall’accaduto ha escluso lesioni a livello muscolare e quindi non sembra che Lorenzo debba rinunciare a(27 giugno-10 luglio). A confermare ciò è stato il tecnico dell’italiano,, ai microfoni di OA Sport: “Per fortuna i controlli di oggi hanno escluso lesioni e tutto è legato a un colpo subìto ...

