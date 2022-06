Sanità rasa al suolo dai tagli | in 10 anni in fumo 25mila posti letto e 42mila medici e infermieri

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu —italiana polverizzata dagli ultimi diecidi: tra il 2010 e il 2019 gli italiai hanno assistito al calo di oltre un migliaio di strutture ospedaliere (da 1.165 a 1.054), con un definanziamento del Ssn di 37 miliardi che ha portato alla scomparsa di circadi degenza ordinaria (da 215mila a 190mila). Non solo: in una decade il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è calato di 42.380 unità (da 646.236 a 603.856).alla, in dieciquasi 40 miliardi Un’ecatombe che si abbatte sulle categorie più fragili ed economicamente svantaggiate denunciata dal Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani (Fossc), che in una ...

