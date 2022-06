Pogba, non solo calcio: straordinario anche a basket! | VIDEO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paul Pogba si è liberato a parametro zero dal Manchester United e, con ogni probabilità, farà ritorno alla Juventus. Nel frattempo il francese cambia sport e si dimostra un fenomeno anche a basket! Vedere per credere Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paulsi è liberato a parametro zero dal Mster United e, con ogni probabilità, farà ritorno alla Juventus. Nel frattempo il francese cambia sport e si dimostra un fenomenoVedere per credere

