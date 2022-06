"Perché si dimostra incapace": Sandro Piccinini asfalta Donnarumma, "chissà perché in Italia..." (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sul banco degli imputati, ancora una volta, ci finisce Gigio Donnarumma. Il tutto per quanto accaduto sul campo e fuori dal campo nella serata di martedì 14 giugno, una delle serate più nefaste nella storia della nazionale Italiana: un secco 5-2 in Germania in una partita senza storia, in cui gli azzurri allenati da Roberto Mancini sono stati letteralmente umiliati. Il punto è che il portiere del Psg, come ciliegina sulla torta di una stagione assai indigesta, ci ha piazzato una clamorosa papera con cui ha consegnato il temporaneo 4-0 ai padroni di casa. Ma non solo: anche su un'altra rete incassata dalla Nazionale è parso, eufemismo, non proprio impeccabile. Poi, certo, quattro bellissime parate. Ma possono cancellare gli errori? No, semplicemente no. E di quegli errori, nel post-partita, ecco che qualcuno a Gigio ha chiesto conto. Si tratta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sul banco degli imputati, ancora una volta, ci finisce Gigio. Il tutto per quanto accaduto sul campo e fuori dal campo nella serata di martedì 14 giugno, una delle serate più nefaste nella storia della nazionalena: un secco 5-2 in Germania in una partita senza storia, in cui gli azzurri allenati da Roberto Mancini sono stati letteralmente umiliati. Il punto è che il portiere del Psg, come ciliegina sulla torta di una stagione assai indigesta, ci ha piazzato una clamorosa papera con cui ha consegnato il temporaneo 4-0 ai padroni di casa. Ma non solo: anche su un'altra rete incassata dalla Nazionale è parso, eufemismo, non proprio impeccabile. Poi, certo, quattro bellissime parate. Ma possono cancellare gli errori? No, semplicemente no. E di quegli errori, nel post-partita, ecco che qualcuno a Gigio ha chiesto conto. Si tratta di ...

