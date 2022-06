Pallanuoto | le convocate dell’Italia per i Mondiali 2022 Inizia il cammino verso la rinascita con un mix di giovani e veterane

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Setterosa vuol tornare grande. Dopo qualche anno di buio, diverse rivoluzioni soprattutto a livello di staff, la Nazionale italiana femminile divuol tornare a recitare un ruolo da protagonista (stiamo parlando della squadra argento alle Olimpiadi di Rio 2016). Le azzurre sono pronte per l’appuntamento più importante dell’anno: idi Budapest, che scatteranno il prossimo 20 giugno. Il nuovo allenatore azzurro, Carlo Sillipo, ha diramato la lista delle tredici(più due riserve, Agnese Cocchiere e Aurora Condorelli, che resteranno in Italia per tornare in gioco in caso di positività al Covid-19) per la sfida iridata in terra magiara. Cambia in pochissime unità la rosa tricolore vista nella delusione cocente della passata stagione, il torneo preolimpico di Trieste. Un mix tra, ...

Pubblicità

In vista dei Mondiali 2022 difemminile, in calendario dal 20 giugno al 2 luglio, che si disputeranno a Budapest, in ...Silipo ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista delle 13...In vista dei Mondiali difemminile di Budapest, in Ungheria, in programma dal 20 giugno al 2 luglio, la Nazionale italiana, dopo il common training con la Spagna, prosegue il lavoro ad Ostia: il Setterosa del ...Matteo Iocchi Gratta è un nuovo giocatore della Pro Recco. Classe 2002 cresciuto nella Roma Vis Nova, si è messo in luce nel Savona.Farà parte dei 13 giocatori convocati dal tecnico del Settebello, Sandro Campagna, per il mondiale al via in Ungheria il 21 giugno.