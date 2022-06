Mondiali Qatar 2022 | presentati i poster ufficiali | opera di un’artista locale

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Mancano pochi mesi all’inizio deidel, e quest’oggi a Doha sono stati presentanti idella competizione. Le opere sono state realizzate daiota, Bouthayna Al Muftah, e hanno come tema la passione per il calcio in. “Volevo che iraccontassero la cultura calcistica del”, ha dichiarato l’artista. “Siamo molto orgogliosi di questa bellissima serie di manifesti che ritraggono la passione delper il calcio e accendono i riflettori a livello mondiale sudonna e di talento”, ha dichiarato il direttore marketing della Fifa, Jean-Francois Pathy. Sono infine arrivate anche le ...

Pubblicità

DiMarzio : #Qatar2022 | @fedefutbolcrc qualificato grazie alla vittoria contro la Nuova Zelanda - InfinitoIsacco : RT @ilvocio: Qatar. Chi manifesta durante i #mondiali rischia fino a 5 anni di reclusione. Adesso manca solo che quell'esaltato col 2% spar… - sportface2016 : #Qatar2022, i poster ufficiali realizzati da un'artista donna locale - infoitsport : Mondiali calcio 2022: tutte le squadre qualificate, 32 Nazionali in Qatar. Italia assente, la Francia difende il ti… - infoitsport : Mondiali 2022, ecco le 32 nazionali che parteciperanno al torneo in Qatar. FOTO -

... che con i suoi balletti e movimenti - ormai virali - compiuti sulla linea di porta ha parato il rigore decisivo contro il Perù e portato la sua nazionale al Mondiale in. L'estremo difensore ...... la società di Al - Khelaifi è allo stesso tempo una minaccia per il calcio europeo e un'isola felice, forte del traino di un intero paese (potentissimo) anche grazie ai prossimiin. ...La Costa Rica completa la lista delle 32 partecipanti al prossimo Mondiale in Qatar: la formazione centramericana ha infatti sconfitto per 1-0 la Nuova Zelanda nell'ultimo ...Con la vittoria di ieri della Costa Rica contro la Nuova Zelanda, si è completato il quadro delle trentadue partecipanti al Mondiale di Qatar 2022. A 159 giorni dall'inizio ...