Maturità, in Lombardia tutto pronto: 1.875 le commissioni, mancano 25 presidenti a Milano (Di mercoledì 15 giugno 2022) USR Lombardia - Procedono i lavori in vista degli Esami di Stato 2022 del secondo ciclo con le nomine dei presidenti esterni praticamente completate. Quest’anno, in Lombardia, le commissioni saranno 1.875 in totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) USR- Procedono i lavori in vista degli Esami di Stato 2022 del secondo ciclo con le nomine deiesterni praticamente completate. Quest’anno, in, lesaranno 1.875 in totale. L'articolo .

