Mascherine, niente stop: fino a quando sono obbligatorie sui mezzi di trasporto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nuove regole sull'utilizzo delle Mascherine sui mezzi di trasporto. Prorogato l'obbligo ecco fino a quando Il 16 giugno è il giorno del libera tutti dalla Mascherine. O meglio quasi libera tutti. Già perché se da domani decade l'obbligo di indossare la mascherina nei cinema, nei teatri e nei luoghi dello sport al chiuso, è tutto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

