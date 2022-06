Louane, la cantante francese denuncia: “Intossicata con la droga dello stupro mentre ero al bar con un’amica” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sono stata Intossicata con la droga dello stupro”. È quanto ha denunciato la cantante e attrice francese Louane, che ha raccontato quanto le è accaduto in un bar di Montmartre a Parigi mentre si trovava in compagnia di un’amica. La donna ha detto di sospettare di esser stata Intossicata con GHB, la cosiddetta “droga dello stupro”: citando fonti della polizia, il quotidiano ‘Le Parisien‘ riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso una consumazione ed ha avuto difficoltà a tornare a casa. Una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB e le ha consigliato di recarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sono statacon la”. È quanto hato lae attrice, che ha raccontato quanto le è accaduto in un bar di Montmartre a Parigisi trovava in compagnia di. La donna ha detto di sospettare di esser statacon GHB, la cosiddetta “”: citando fonti della polizia, il quotidiano ‘Le Parisien‘ riporta che la ragazza ha sofferto di vertigini, nausee e vomito dopo aver preso una consumazione ed ha avuto difficoltà a tornare a casa. Una volta rientrata, ha chiamato un medico che ha avanzato il sospetto di un’intossicazione da GHB e le ha consigliato di recarsi ...

