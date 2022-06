L’Italia non è un paese per giovani: se hai tra i 18 e i 35 anni la tua vita potrebbe essere in salita (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Luca Graziani Se hai tra i 18 e i 35 anni e stai pensando di trasferirti in una grande città per motivi di studio o di lavoro, devi sapere che la tua nuova vita potrebbe essere in salita. Lo certifica un’impietosa indagine del Sole24Ore che, incrociando 12 indicatori, dalla natalità ai servizi sul territorio, stila una classifica delle province italiane più o meno a misura di giovani. E il verdetto non è incoraggiante. Se Milano si attesta al 95esimo posto, la capitale riesce a far peggio piazzandosi a quota 105, davanti solo al sud Sardegna e alla triade Barletta-Andria-Trani. A pesare sono, ovviamente, gli affitti insostenibili (in questa categoria la capitale finanziaria è centesima mentre la città eterna ultima), i pochi matrimoni, un’età media al primo parto molto alta (le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Luca Graziani Se hai tra i 18 e i 35e stai pensando di trasferirti in una grande città per motivi di studio o di lavoro, devi sapere che la tua nuovain. Lo certifica un’impietosa indagine del Sole24Ore che, incrociando 12 indicatori, dalla natalità ai servizi sul territorio, stila una classifica delle province italiane più o meno a misura di. E il verdetto non è incoraggiante. Se Milano si attesta al 95esimo posto, la capitale riesce a far peggio piazzandosi a quota 105, davanti solo al sud Sardegna e alla triade Barletta-Andria-Trani. A pesare sono, ovviamente, gli affitti insostenibili (in questa categoria la capitale finanziaria è centesima mentre la città eterna ultima), i pochi matrimoni, un’età media al primo parto molto alta (le ...

