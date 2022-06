Pubblicità

giuseppe19861 : @InsiderLazio alla fine la lazio prendera cragno costa molto meno con il cagliari in b - LincBenzy : @Nicco_D612 Cragno (Cagliari) Lazzari ( Lazio) Ostigard (Genoa) Adria Pedrosa (Espanyol) Boubacary Soumare (Leicest… - LALAZIOMIA : Capozucca, ds del Cagliari: 'Cragno alla Lazio? Per ora solo voci, ma merita la A e ... - LALAZIOMIA : Lazio-Cragno, il ds del Cagliari: 'Per ora solo voci, ma lui merita la Serie A' - lazio_story : #Capozucca a #RadioIncontroOlympia: “Nessun contatto con la #Lazio per #Cragno” -

allaNon ho sentito nessuno della società laziale, per ora nessun contatto, soltanto voci... Tuttavia, per il motivo appena spiegato, noi siamo pronti a tutto, e non nego che saremmo ...Stesso discorso per Gollini e, per i quali andrebbe anche sborsata una cifra importante. Restano infine Vicario e Kepa le principali alternative (remote) a Carnesecchi., Casale: 'Sarri ...In dirittura d'arrivo l'accordo per portare nella capitale il ventiquattrenne centrale veneto. Nella corsa per ingaggiare il capitano del Milan i biancocelesti restano favoriti, ma ci sarebbe la conco ...Il portiere classe '94 piace dalle parti di Formello, dove in pole rimane Carnesecchi. Capozucca: "Siamo pronti ad accontentarlo" ...