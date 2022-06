La Route d’Occitanie 2022 | startlist ed elenco partecipanti Ci sono Viviani | Démare e Quintana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In attesa del Tour de France in terra transalpina si corre La: quattro frazioni per la corsa a tappe giunta alla sua 46ma edizione. Al via corridori di lusso del calibro di Arnaud, Eliae Nairo, oltre al veterano Alejandro Valverde. Andiamo a scoprire nel dettaglio lae l’deiMovistar Team 1 VALVERDE Alejandro 2 ELOSEGUI Iñigo 3 GONZÁLEZ Abner 4 HOLLMANN Juri 5 MAS Lluís 6 JORGENSON Matteo 7 SOSA Iván Ramiro DS LASTRAS Pablo 2. Cofidis 11 HERRADA Jesús 12 CHAMPION Thomas 13 CIMOLAI Davide 14 FERNÁNDEZ Rubén 15 DELETTRE ...