La Lega è una pentola a pressione. L'ex-ministro Castelli: «Salvini rischia di fare la fine di Renzi»

Le date cerchiate in rosso sull'agenda di Matteo Salvini sono due: 21 giugno e 18 settembre. La prima coincide con le comunicazioni di Mario Draghi al Parlamento su armi e Ucraina, la seconda con la convocazione del popolo leghista sul pratone di Pontida. Un lasso di tre mesi che il leader utilizzerà per decidere il da farsi: continuare a sostenere il governo o staccargli la spina, come suggerisce Giorgia Meloni. Ma non saranno certo, parafrasando Fred Buongusto, tre mesi «da raccontare agli amici tornando dal mare». Anche perché di amici nella Lega a Salvini ne sono rimasti ben pochi. La debacle referendaria e il sorpasso di FdI inguaiano Salvini Almeno questa è la sensazione che si ricava dalle posizioni critiche che affiorano minacciosamente qua e là come altrettanti punte di iceberg. Già, il Carroccio è ormai una ...

