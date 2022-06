Il Monza si fionda su due calciatori del Napoli | richiesta ufficiale a De Laurentiis

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilnon perde tempo ed a pochi giorni dalla promozione in Serie A intende rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss, i brianzoli avrebbero richiesto ufficialmente Adam Ounas ed Andrea Petagna. L’algerino è stato già alle dipendenze di Giovanni Stroppa ai tempi del Crotone, mentre l’ex Spal potrebbe essere la nuova punta centrale del club di Silvio Berlusconi che, per la prima volta in 110 anni di storia, è salita nella massima serie italiana. Non solo il, anche altre squadre sono interessate ai dueche, molto probabilmente, lasceranno. Si è vociferato di una ipotesi di scambio tra Djuric e Petagna con la Salernitana mentre Ounas piace tantissimo al Torino. L'articolo proviene da Calcio ...

Milano - Napoli è un viaggio lampo che si può affrontare quotidianamente continuando a giocare nel massimo campionato italiano per un club robusto e ambizioso. Ranocchia per altro è un giocatore sano, ... Il Monza si aggiudica il primo round, ma che beffa. Nella finale d'andata dei playoff di Serie B a ... Gytkjaer da opportunista si fionda su una respinta di Nicolas e mette in rete di testa. Il 2 - 0 ...