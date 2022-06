Il ministro Speranza positivo al Covid: è in isolamento (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è positivo al Covid . Lo comunica l'ufficio stampa del suo ministero. Speranza è in isolamento e si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildella Salute, Roberto, èal. Lo comunica l'ufficio stampa del suo ministero.è ine si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Nell’augurare pronta guarigione e una rapida e serena convalescenza al Ministro Speranza colpito dal Covid, lo invi… - marcocappato : 'Mario' ha già dovuto sborsare 5.000 euro per la strumentazione per il fine vita. Il Ministro @robersperanza rispon… - Giorgiolaporta : Perché il Ministro #Speranza scappa dagli elettori? Nei principali capoluoghi di regione non è presente la lista di… - fatequalcosa : RT @CriticaScient: @LaStampa Scientificamente un virus non provoca questi effetti. Questi sono i danni dovuti alla gestione di governi di i… - Coco84497514 : RT @ViVilaVitaOra: L'accoglienza al ministro Triste Speranza è la medesima ovunque Mi chiedo, se non se le fa lui le domande, cosa pense… -