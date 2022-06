I problemi strutturali del lavoro e la scorciatoia del salario minimo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per quale ragione negli ultimi giorni si è scatenato il dibattito politico sul salario minimo, di cui in realtà si discute da anni senza che si sia mai approdati a nulla? Diciamolo subito, la risposta non è nel fatto che a livello europeo si sia appena raggiunto l’accordo sulla direttiva in materia di salario minimo. Per due fondamentali ragioni. La prima, di ordine più formale, è che l’iter di approvazione, prima, e di recepimento, poi, della direttiva è ben lungi dall’essere compiuto. La seconda, di sostanza, è che la direttiva si rivolge ai paesi dell’Unione europea che hanno già una legge sul salario minimo, oppure che hanno una copertura dei contratti collettivi inferiore all’80 per cento dei lavoratori. Come è noto, l’Italia non rientra in nessuno di questi due casi. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per quale ragione negli ultimi giorni si è scatenato il dibattito politico sul, di cui in realtà si discute da anni senza che si sia mai approdati a nulla? Diciamolo subito, la risposta non è nel fatto che a livello europeo si sia appena raggiunto l’accordo sulla direttiva in materia di. Per due fondamentali ragioni. La prima, di ordine più formale, è che l’iter di approvazione, prima, e di recepimento, poi, della direttiva è ben lungi dall’essere compiuto. La seconda, di sostanza, è che la direttiva si rivolge ai paesi dell’Unione europea che hanno già una legge sul, oppure che hanno una copertura dei contratti collettivi inferiore all’80 per cento dei lavoratori. Come è noto, l’Italia non rientra in nessuno di questi due casi. ...

