I lavoratori del futuro? Avranno esoscheletri robotici | la sperimentazione

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Inail presentano i nuovi prototipi dicollaborativi a uso industriale che serviranno per rendere il lavoro in ambito industriale e manifatturiero più sicuro. Grazie ai motori elettrici con cui sono equipaggiati e ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi dispositivi indossabili supporterannoe lavoratrici nei compiti più gravosi dal punto di vista fisico, diminuendone lo sforzo fino al 40% e determinando una riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali croniche. Perché potrebbero essere necessari gliLe patologie lavoro-correlate a carico del sistema muscolo-scheletrico sono, infatti, le più frequenti sul posto di lavoro e pari al 68% di tutte le malattie professionali denunciate all’Inail nel 2020, ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Bonus 200 euro, per i #lavoratori dipendenti privati non è automatico: serve una #dichiarazione. Il modello dei… - beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - beppe_grillo : L’intesa raggiunta ieri a Strasburgo sul #salariominimo è un fatto importante. E' ora di adottare una legge sul sal… - SantoWhisky : Anni e anni di retorica sul 'MERCATO del lavoro' hanno insegnato qualcosa anche ai lavoratori. Il rapporto di lavor… - AnsaScienza : Si chiamano XoTrunk, XoShoulder e XoElbow Sono 3 esoscheletri industriali progettati da Iit e Inail che si adattano… -

...nel tempo dipende quasi interamente dalla sua capacità di aumentare la produttività dei'...e l'aumento dei prezzi delle materie prime contribuiscono alle proiezioni di inflazione5,7% ......almeno il 70% afferenti alle fasce deboli della popolazione (al 31 dicembre 2021 la Cooperativa ha impiegato 125, di cui 31 in condizioni di svantaggio). In continuità e a integrazione...Prosegue l'azione dell'ufficio ambiente e del vigile ecologico: in via Capuani risolto l'eclatante caso del civico 71, raccolti 13 ...La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha avviato un'iniziativa innovativa che, attraverso particolari strumenti giuridici e contrattuali, permette alla società beneficiaria di un investimen ...