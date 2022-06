Grande Fratello Vip, nuove candidature tra cui anche la madre di un’ex-gieffina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Grande Fratello Vip si sta preparando per la settima edizione e sono già moltissime le candidature prese in considerazione da Alfonso Signorini per creare la nuova e scoppiettante stagione del reality show. Tra queste ci sarebbe anche la madre di un’ex-gieffina. Aperte le candidature al Grande Fratello Vip, tra i volti noti anche la madre di un’ex concorrente della casa di Cinecittà Sono già moltissimi i rumors sui prossimi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini non vuole assolutamente fare spoiler e perciò cerca di rimanere più imparziale possibile, anche se a volte è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) IlVip si sta preparando per la settima edizione e sono già moltissime leprese in considerazione da Alfonso Signorini per creare la nuova e scoppiettante stagione del reality show. Tra queste ci sarebbeladi. Aperte lealVip, tra i volti notiladiconcorrente della casa di Cinecittà Sono già moltissimi i rumors sui prossimi concorrenti della settima edizione delVip. Alfonso Signorini non vuole assolutamente fare spoiler e perciò cerca di rimanere più imparziale possibile,se a volte è ...

