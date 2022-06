F1, GP Canada 2022: numeri, statistiche, curiosità. Lewis Hamilton può scavalcare Schumacher, ma serve l’impresa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Mondiale di Formula Uno prosegue a spron battuto, poiché già questo weekend è previsto il nono atto della stagione. Domenica 19 giugno si corre, infatti, la 51ma edizione del Gran Premio del Canada. La prova fa il suo ritorno in calendario dopo un biennio di assenza dovuto alla pandemia del Covid-19, permettendo al Circus di ritrovare una delle proprie “classiche”. Il GP fece il proprio ingresso nel Mondiale nell’ormai lontano 1967. Inizialmente era prevista un’alternanza tra il circuito di Mosport Park, nell’Ontario, e quello di Mont-Tremblant, nel Quebec. Il primo veniva utilizzato negli anni dispari, il secondo in quelli pari. Cionondimeno, tale avvicendamento ebbe vita breve. Ben presto Mont-Tremblant venne accantonato sia perché considerato troppo pericoloso, sia a causa di disaccordi con il comitato organizzatore. Così Mosport divenne sede unica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Mondiale di Formula Uno prosegue a spron battuto, poiché già questo weekend è previsto il nono atto della stagione. Domenica 19 giugno si corre, infatti, la 51ma edizione del Gran Premio del. La prova fa il suo ritorno in calendario dopo un biennio di assenza dovuto alla pandemia del Covid-19, permettendo al Circus di ritrovare una delle proprie “classiche”. Il GP fece il proprio ingresso nel Mondiale nell’ormai lontano 1967. Inizialmente era prevista un’alternanza tra il circuito di Mosport Park, nell’Ontario, e quello di Mont-Tremblant, nel Quebec. Il primo veniva utilizzato negli anni dispari, il secondo in quelli pari. Cionondimeno, tale avvicendamento ebbe vita breve. Ben presto Mont-Tremblant venne accantonato sia perché considerato troppo pericoloso, sia a causa di disaccordi con il comitato organizzatore. Così Mosport divenne sede unica ...

