Come collegare il Mac alla TV

I MacBook dispongono di un display ad alta risoluzione che permette di lavorare con una qualità eccelsa con qualsiasi app e in qualsiasi scenario. Per alcune app o per alcuni servizi possiamo sempre prendere in considerazione l'uso di televisore moderno Come monitor aggiuntivo o Come monitor esclusivo (Come nel caso del Mac mini): lavorare sui fogli Excel su diagonali superiori ai 20 pollici è decisamente più appagante rispetto agli schermi che possiamo trovare sui prodotti Apple. Nella guida che segue vi mostreremo Come collegare qualsiasi Mac al TV, sfruttando le migliori tecnologie attualmente disponibili per trasmettere il segnale audio/video tramite cavo (scelta più semplice ed immediata) o senza fili (scelta decisamente più pratica, oltre che comoda per l'assenza di ogni cavo).

