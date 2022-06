Caos nei cieli svizzeri: spazio aereo chiuso per guasto informatico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Caos nei cieli della Svizzera per un guasto informatico che ha tenuto in stato di fermo il traffico aereo degli scali più importanti, Zurigo e Ginevra: attualmente non è piu statico, ha ripreso ad essere operativo. Questa mattina gli Aeroporti di Ginevra e Zurigo rimasti in stato di fermo per un guasto informatico Questa mattina gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, i più grandi della Svizzera, sono rimasti in stato di fermo “per motivi di sicurezza”. Inizialmente, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero non aveva fornito alcuna spiegazione per il guasto, affermando solo che “questa chiusura dello spazio aereo si applica fino a nuovo avviso” e sottolineando che la compagnia “si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)neidella Svizzera per unche ha tenuto in stato di fermo il trafficodegli scali più importanti, Zurigo e Ginevra: attualmente non è piu statico, ha ripreso ad essere operativo. Questa mattina gli Aeroporti di Ginevra e Zurigo rimasti in stato di fermo per unQuesta mattina gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, i più grandi della Svizzera, sono rimasti in stato di fermo “per motivi di sicurezza”. Inizialmente, il servizio di controllo del trafficosvizzero non aveva fornito alcuna spiegazione per il, affermando solo che “questa chiusura dellosi applica fino a nuovo avviso” e sottolineando che la compagnia “si ...

