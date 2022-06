Urne deserte? Lo zampino di Sergio Mattarella dietro al flop: una scomoda verità sul capo dello Stato (Di martedì 14 giugno 2022) Spiace dirlo, ma c'è anche la firma del presidente della Repubblica tra quelle che hanno sottoscritto il fallimento referendario. Si potrà dire che era tecnicamente corretto quanto Sergio Mattarella- secondo ciò che gli hanno attribuito fonti di stampa non smentite - riteneva di far trapelare, e cioè che il voto referendario costituisce un diritto ma non un dovere. Ma nelle condizioni in cui ci si è ridotti a (non) votare questa volta, il richiamo a quel principio in sé indiscutibile appariva a dir poco fuorviante. Perché se pure si fosse trattato di un puro diritto, e non di un dovere, era plateale che ai cittadini è Stato sostanzialmente precluso di esercitarlo, visto che buona parte di loro nemmeno sapeva dell'appuntamento referendario. E non per autonomo disinteresse, ma per la sistematica opera di disinformazione e censura attuata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Spiace dirlo, ma c'è anche la firma del presidente della Repubblica tra quelle che hanno sottoscritto il fallimento referendario. Si potrà dire che era tecnicamente corretto quanto- secondo ciò che gli hanno attribuito fonti di stampa non smentite - riteneva di far trapelare, e cioè che il voto referendario costituisce un diritto ma non un dovere. Ma nelle condizioni in cui ci si è ridotti a (non) votare questa volta, il richiamo a quel principio in sé indiscutibile appariva a dir poco fuorviante. Perché se pure si fosse trattato di un puro diritto, e non di un dovere, era plateale che ai cittadini èsostanzialmente precluso di esercitarlo, visto che buona parte di loro nemmeno sapeva dell'appuntamento referendario. E non per autonomo disinteresse, ma per la sistematica opera di disinformazione e censura attuata ...

